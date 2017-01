चीन ने दुश्‍मनों क नजर से छिपने में समर्थ और पनडुब्बियों वाली वॉरशिप को किया कमीशंड। यह चीन की 31वीं वॉरशिप और पहला एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 17:33 [IST]

English summary

China ignored President Donald Trump's warning and commissioned its 31st stealth warship.