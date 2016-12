जैश-ए-मोहम्‍मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की एंट्री जैसे मुद्दे पर भारत के साथ मतभेदों को नए साल में सुलझाना चाहता है चीन।

Friday, December 30, 2016, 10:47 [IST]

China is hoping it would have better ties with India in new year 2017 by resolving differences over India's entry into NSG and Jaish chief Masood Azhar as a terrorist by UN.