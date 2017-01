उड़ते विमान में सो रही महिला के नाजुक अंगों से की छेड़छाड़, बाद में गिड़गिड़ाकर मांगने लगा माफी

महिला को नाजुक अंगों पर किसी के हाथ का अहसास हुआ तो उसकी नींद खुल गई और उसने केबिन क्रू से इसकी शिकायत की। फ्लाइट के लैंड होने से पहले आरोपी गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 5:52 [IST]

English summary

Business-class passenger gropes a woman on flight to US from mumbai.