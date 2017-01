भारत के गणतंत्र दिवस को मिलेगी दुबई के बुर्ज खलीफा की भी सलामी। 25 जनवरी से 26 जनवरी तक तिरंगे के रंग में रंगा नजर आएगा बुर्ज खलीफा।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 18:01 [IST]

English summary

Burj Khalifa to light up in the colours of Indian Flag and salute to Indian Republic.