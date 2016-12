सीरिया के शहर अलेप्‍पो में जिंदा पकड़े गए टर्की के दो पायलट्स के साथ आईएसआईएस ने की बेदर्दी। टर्की के पायलट्स को आतंकी जिंदा जलाते समय उनकी फोटो ले रहे थे।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 11:47 [IST]

English summary

ISIS have burned two Turkish soldiers alive and ISIS terrorists have filmed themselves. These soldiers were captured alive in Aleppo.