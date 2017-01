शादीशुदा मर्द से संबंध बनाने से इंकार करने पर गे को पुल से नीचे फेंका

मेडिकल रिपोर्ट में जोथ विलसन को दिमाग पर गहरी चोट की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जोथ विलसन के रीड्ढ की हड्डी बुरी तरह टूट गई है जिसके चलते अब वो कभी चल नहीं सकेगा।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 16:14 [IST]

English summary

A gay man was left with a broken neck, back and ribs after he was thrown off a bridge in the Australian state of Queensland for rejecting sexual advances by a married man.