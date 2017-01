हॉट योगगुरु बिक्रम चौधरी अरबों की संपत्ति हारे, 5000 महिलाओं से अवैध संबंध का आरोप

हॉट योगगुरु के नाम से विख्यात बिक्रम चौधरी मूल रूप से कोलकाता के रहने वाले हैं, 70 साल के बिक्रम 'बिक्रम योग' के फाउंडर है।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 11:41 [IST]

English summary

Bikram Choudhury, 70, was said to have been told to surrender his business after losing a sexual harassment case in Los Angeles.