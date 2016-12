तेरह साल साल तक सेक्स गुलाम बनाकर उसके साथ हुआ रेप, उसने लिखी अपनी जिंदगी पर किताब

एन्ना ने मलिक की गुलामी से छूटने के 16 साल बाद एक किताब में अपने साथ हुए खौफनाक वाकयों को बयान किया है।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 12:32 [IST]

English summary

A British girl has written her horrific experience as sex slave in a book titled Secret Slave. she was abducted and kept as sex slave for 13 years by a taxi driver.