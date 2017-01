ईयू छोड़ने को रेडी ब्रिटेन लेकिन अभी तक न कोई डील न कोई बातचीत

23 दिसंबर 2016 को ब्रेग्जिट पर आए जनमत संग्रह के बाद अब यूरोपियन यूनियन से अलग होगा ब्रिटेन। जनमत संग्रह में 52 प्रतिशत लोगों ने दिया था ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने पर वोट।

Tuesday, January 17, 2017, 12:21 [IST]

Britain set to become the first member to leave European Union.