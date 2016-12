सोमवार से गायब थे ब्राजील के राजदूत किरीआकोस अमरीदिस। पत्‍नी के साथ क्रिसमस मनाने निकले थे। पत्‍नी ने अपने ब्‍वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की हत्‍या। ब्राजील पुलिस में काम करता है ब्‍वॉयफ्रेंड।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 16:09 [IST]

Brazilian police has said that Greece's ambassador was killed by his wife's lover under her orders.