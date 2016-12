जर्मन मीडिया रिपोर्ट्स का दावा 23 वर्ष का पाकिस्‍तानी नागरिक हमले का मुख्‍य संदिग्‍ध।दिंसबर 2015 में आया था जर्मनी।

Tuesday, December 20, 2016, 18:36 [IST]

The German media has named a 23-year-old asylum seeker Naved B, a Pakistani national who had sought asylum in Germany in Berlin Terror attack.