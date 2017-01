आखिरी प्रेस वार्ता में बोले ओबामा- राजनीति में नहीं आएंगी बेटियां

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आखिरी बार पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी बेटियां मूर्ख नहीं हैं।

Thursday, January 19, 2017

Barack Obama's final press conference