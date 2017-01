वाशिंगटन। नए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप को सत्‍ता सौंपने से एक दिन पहले राष्‍ट्रपति बराक ओबामा ने अपने देशवासियों को एक गुड बाय लेटर लिखा। गुरुवार को लिखी इस चिट्ठी में ओबामा ने अमेरिकी नागरिकों का शुक्रिया अदा किया है। आपको बता दें कि अमेरिकी चुनावी अभियान के समय ट्रंप ने राष्‍ट्रपति ओबामा को आईएसआईएस का फाउंडर तक कह गया था। उन्‍होंने ओबामा के बर्थ सर्टिफिकेट पर सवाल भी उठाया था।

राष्‍ट्रपति बराक ओबामा ने अपने 'गुडबाय लेटर' में लिखा है, 'आपने मुझे एक बेहतर राष्‍ट्रपति बनाया और आपने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। इन आठ वर्षों में आप सब मेरे लिए अच्‍छाई, दृढ़ता और उम्‍मीद का स्‍त्रोत रहे जिससे मुझे शक्ति मिलती रही। मैंने आपको, अमेरिकी लोगों को आपकी सभ्‍यता, दृढ़ता, अच्‍छे मजाकिया और दयालुता में देखा है। और नागरिकता के हमारे दैनिक कार्यों में मैंने हमारा भविष्‍य देखा है।' ओबामा ने आगे लिखा है, 'मैं हमेशा आपके हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। जब कभी भी आपको लगने लगे कि प्रगति की चमक हल्‍की पड़ रही है तो हमेशा ध्‍यान रखिए कि अमेरिका किसी एक व्‍यक्ति का ख्‍याल नहीं है। हमारे लोकतंत्र का सबसे ताकतवर शब्‍द है, 'हम एक हैं और हम एक दिन जरूर जीतेंगे।'

