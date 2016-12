बराक ओबामा जाते-जाते अमेरिका के साथ रिश्तों में पाकिस्तान के मुकाबले भारत को तरजीह दे गए हैं।

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 1:53 [IST]

English summary

President Barack Obama signed a legislation that approves 619 billion budget for US military in 2017 and termed India as a major defense partner.