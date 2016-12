साइकिल चुराने के आरोप में पर्यटकों को सड़क पर घुमाया

इंडोनेशिया में साइकिल चुराने के आरोप में दो ऑस्ट्रलियाई पर्यटको के गले में 'मैं चोर हूं' की तख्ती डालकर सड़क पर परेड़ कराई गई।

Tuesday, December 20, 2016, 15:34 [IST]

australian Tourists Paraded In Walk Of Shame Over Bicycle Theft