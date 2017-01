लड़की से हुई छेड़खानी तो आतिफ असलम ने बीच में रोका कॉन्सर्ट, कहा तमीज में रहों लड़कों

आतिफ असलम ने लाइव शो को बीच में रुकवाकर छेड़खानी कर रहे लड़कों से कहा कि क्या तुमलोगों पहले कभी लड़की नहीं देखी है?

Story first published: Monday, January 16, 2017, 15:10 [IST]

English summary

Pakistani singer Atif Aslam stopped his concert to resuce a girl from eve-teasers. The incident happened at the Karachi Eat 2017 concert when he saw a group of eve teasers harassing a girl in the front row. Watch video here.