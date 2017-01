ब्राजील की जेल में ड्रग गैंग्स के बीच हुई खूनी झड़प, करीब 60 कैदियों की मौत, कई फरार

सुरक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि पीसीसी और रेड कमांड के बीच वर्षों से दुश्मनी चल रही है और बीते साल भी जेल में बवाल हो चुका है। जेल के अंदर हुई ताजा हिंसा से दूसरी जेलों में भी संवेदनशील माहौल बन गया है।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 23:09 [IST]

English summary

At least 60 killed in Brazil prison riot between rival drug gangs .