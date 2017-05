अपने सात बच्चों और एक भतीजी की क़ातिल महिला को मिली माफ़ी

थाईडे को लग रहा था कि दुनिया खत्म होने वाली है. शायद इसी वजह से उसने ये क़त्ल कर दिए. ये अपने आप में भयभीत करने वाला मामला है.

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, May 5, 2017, 8:45 [IST]

English summary

Apologies to the women who kills seven children and a niece