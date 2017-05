अपने देश में बुर्के को बैन करने के बाद बिना हिजाब के सऊदी अरब पहुंची हैं जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल। पूर्व अमेरिकी फर्स्‍ट लेडी मिशेल ओबामा के पहनावे को लेकर हुआ था काफी हंगामा।

Story first published: Monday, May 1, 2017, 14:00 [IST]

Angela Merkel German Chancellor reaches Saudi Arabia without a headscarf for talks with the king.