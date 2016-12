अफ्रीकिया एयरलाइंस के जिस विमान को हाइजैक किया गया था। उस जहाज में सवार 109 लोग और प्‍लेन के कुछ क्रू मेंबर को रिहा करवा लिया गया है। प्‍लेन हाइजैकर्स ने अब बाकी क्रू मेंबर को रिहा करने के एवज में माल

Subscribe to Oneindia Hindi

It has been established that #Afriqiyah flight has 111 passengers on board. 82 males, 28 females, 1 infant.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 17:06 [IST]

English summary

An aircraft in Libya hijacked and lands in Malta 118 passengers on board. This aircraft was on an internal flight.