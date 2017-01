20 जनवरी को जब अमेरिका के 45वें राष्‍ट्रपति की शपथ लेंगे डोनाल्‍ड ट्रंप तो सेरेमनी में लगेगा बॉलीवुड का तड़का। 8,000 से ज्‍यादा लोगों के बीच बॉलीवुड के कई बड़े सितारे कर सकते हैं परफॉर्म।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 14:43 [IST]

All the Bollywood jhatkas and matkas at Donald Trump inauguration ceremony.