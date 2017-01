भारतीय मूल के अजित वर्धरात पई को राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने दी अपनी टीम में जगह। नेट न्‍यूट्रेलिटी नीति के लिए ट्रंप ने पई को बनाया फेडरल कम्‍यूनिकेशन कमीशन (एफसीसी) का अध्‍यक्ष।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 16:49 [IST]

English summary

President Donald Trumps has picked another Indian Ajit Pai and appointed him FCC chairman.