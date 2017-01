वाशिंगटन। पूर्व राष्‍ट्रपति बराक ओबामा ने शुक्रवार को अमेरिकी नागरिकों को राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के शपथ लेने से पहले अपना गुडबाय मैसेज दिया। उन्‍होंने अमेरिकी नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि दुनिया को बदलने का उनका मकसद व्‍हाइट हाउस के साथ खत्‍म नहीं हुआ है बल्कि यह इसके बाहर भी जारी रहेगा। पूर्व राष्‍ट्रपति ओबामा ने ट्रंप के शपथ ग्रहण वाले दिन ही अपनी वेबसाइट भी लॉन्‍च कर दी।

पूर्व राष्‍ट्रपति ओबामा और उनकी पत्‍नी मिशेल ने ओबामा.ओआरजी के नाम से एक वेबसाइट लॉन्‍च की है। दोनों ने 20 जनवरी को ही इस वेबसाइट के बारे में एक मैसेज पोस्‍ट किया। ओबामा ने कहा कि इस वेबसाइट का केंद्र उनका होमटाउन शिकागो होगा लेकिन इस वेबसाइट के पास दुनिया के हर कोने से प्रोजेक्‍ट्स आएंगे। वेबसाइट पर पोस्‍ट एक मैसेज में दोनों ने कहा, 'यह वेबसाइट नागरिकता के एक केंद्र के तौर पर काम करेगी।' फिलहाल इस वेबसाइट का कंटेंट काफी लिमिटेड है। वेबसाइट पर ओबामा की जिंदगी और उनके राष्‍ट्रपति कार्यकाल की उपलब्धियों के अलावा कुछ फोटो गैलेरीज दी गई हैं। इस वेबसाइट पर पूर्व राष्‍ट्रपति ओबामा के साथ ही उप-राष्‍ट्रपति जो बाइडेन के कामों को भी दिखाया गया है।

ओबामा ने इस वेबसाइट में लोगों से सुझाव मांगे हैं। ऐसे सुझाव जिनके जरिए दुनिया में कुछ बदलाव लाकर लोगों में नई उम्‍मीदें जगाई जा सकती हैं। दोनों ने लोगों से उनके आइडियाज इस वेबसाइट के लिए देने को कहा है। वीडियो में ओबामा ने बताया है कि अब राष्‍ट्रपति कार्यकाल के पूरा होने के बाद दोनों थोड़ा सोएंगे, अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे और कुछ और काम करेंगे। साथ ही सोशल नेटवर्किंग से भी कुछ समय के लिए दूर रहेंगे। छुट्टी से लौटने के बाद वह इस वेबसाइट के लिए काम करेंगे और लोगों से जुड़ेंगे।

Hi everybody! Back to the original handle. Is this thing still on? Michelle and I are off on a quick vacation, then we’ll get back to work.