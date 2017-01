चीन ने दी भारत को धमकी, कहा मिसाइलों के बुखार को ठंडा करे भारत

अग्नि v और अग्नि iv के सफल टेस्‍ट से चिढ़ा चीन। चीन की मीडिया ने दी भारत को सलाह, 'मिसाइल के बुखार को कम करे भारत, मिसाइल का होने से परमाणु ताकत नहीं बढ़ने वाली।'

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 10:09 [IST]

English summary

China's daily Global Times has dismissed India's programme. The daily has said, 'India needs to cool its missile fever'.