गैलप के सर्वे में सिर्फ 44 प्रतिशत अमेरिकी नागरिकों ने कहा उन्‍हें नए राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप पर है भरोसा। लोगों ने राष्‍ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व राष्‍ट्रपति बिल क्लिंटन पर जताया भरोसा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 17:41 [IST]

English summary

According to a survey Americans have little confidence in President elect Donald Trump abilities.