भारत हथियार खरीद में दुनिया में नंबर दो, खरीदे 34 बिलियन डॉलर के हथियार

अमेरिकी कांग्रेस की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस) रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने वर्ष 2008 से वर्ष 2015 तक 34 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदे। सऊदी अरब ने 93.5 बिलियन डॉलर।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 11:46 [IST]

