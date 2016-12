माहवारी पर परिवार ने घर से निकाला, 15 साल की लड़की की मौत

नेपाल में एक 15 साल की लड़की को उसके माहवारी के दिनों में घर के बाहर एक गंदी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर किए जाने के बाद उसकी मौत हो गई।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 15:38 [IST]

English summary

A Nepali teen girl died after she was banished to a hut for having her period