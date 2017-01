अमेरिका के पहले ऐसे राष्‍ट्रपति होंगे डोनाल्‍ड ट्रंप जिनका ताल्‍लुक बिजनेस से है और पहले ऐसे राष्ट्रपति जिन्‍होंने की हैं तीन शादियां। साथ ही पहले ऐसे राष्‍ट्रपति जिन पर लगा है रेप का आरोप।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 15:30 [IST]

English summary

Republican Donald Trump is the 45th President of United States of America.