IS के ठिकाने पर टर्की के हवाई हमले में सीरिया के 29 नागरिकों की मौत

इस्लामिक स्टेट और टर्की सेना के बीच सीरिया के अल-बाब शहर में लड़ाई चल रही है। टर्की के हवाई हमले में सीरिया के 29 नागरिकों की मौत हो गई।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 23, 2016, 4:35 [IST]

English summary

At least 29 civilians were killed in Turkish air strikes on ISIS bastion in Syria. Turkish troops are supporting pro-Ankara Syrian rebels.