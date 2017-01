सुषमा स्‍वराज ने ट्वीट कर कहा कि हमले में गुजरात की एक महिला खुशी शाह और एक पूर्व राज्यसभा सांसद के बेटे अबीस रिजवी की मौत हुई है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 21:51 [IST]

English summary

Union minister Sushma Swaraj today tweeted that two Indians have died in the terror attack at a nightclub in Istanbul in which 39 people died and 65 others were wounded.