काबुल: संसद के पास सीरियल ब्लास्ट, 21 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया शोक

काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास एक के बाद एक कर दो धमाके हुए हैं। सीरियल धमाकों से शहर हिल गया। संसद के पास एक के बाद एक कर दो धमाके हुए। इन धमाकों में 21 लोगों की मौत हुई । हमलावरों ने काबुल के दारुलमान रोड पर धमाके किए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके में 21 लोगों की मौत हो गई है जबकि 45 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।

आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता सेदिया सिद्दीकी ने बताया कि हमलावर धमाके के जरिए सरकारी और प्रशासनिक दफ्तरों को निशाना बनाना चाहते थे। आपतको बता दें कि ये इलाक काफी संवेदनशील है। यहां कई सांसदों के दफ्तर भी हैं। उन्होंने बताया कि पहला धमाका एक आत्मघाती धमाका था जिसके बाद तुरंत दूसरा धमाका हुआ।

#Kandahar - 2 blasts reported at a Kandahar guesthouse during meeting between UAE envoy, Kandahar governor & police chief: TOLO #Afghanistan

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्दीकी ने बताया पहले धमाके के थोड़ी देर बाद ही उसी जगह पर एक खड़ी कार में दूसरा धमाका हुअा। आपको बता दें कि तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तालिबान के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने हमले की जिम्मेदारी ली है।

काबल में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने भी घटना पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्विट कर काबुल हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक जताते हुए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की है।

Strongly condemn terror attack in Kabul & condole loss of innocent lives. India stands with Afghan in its fight against terrorism: PM Modi