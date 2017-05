2016 में 14,900 अमेरिकी सैनिकों ने किया रेप

रिपोर्ट में पाया गया कि 14,900 सेना के सदस्यों ने 2016 में रेप जैसे यौन अपराध किए जबकि वर्ष 2014 में यह आंकड़ा 20,300 था।

पेंटागन। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में 14900 अमेरिकी सैनिकों को रेप के मामले में दोषी पाया गया है। साल 2016 में यौन उत्पीड़न के कुल 6172 मामले दर्ज किये गये जबकि इसके पिछले साल इसकी संख्या 6082 थी। रिपोर्ट पर रक्षा विभाग के सहायक सचिव एलिजाबेथ वान विंक्ले ने कहा है कि यह रिपोर्ट निराशाजनक है. उन्होंने कहा कि ये भी ध्यान रखना होगा कि 10 अपराधी सैनिक में से छह सुरक्षित बच निकलते हैं। इस रिपोर्ट में पाया गया कि 14,900 सेना के सदस्यों ने 2016 में रेप जैसे अपराध किए जबकि वर्ष 2014 में यह आंकड़ा 20,300 था।

