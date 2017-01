सहेली से संबंध बनाना चाहती थी 13 साल की लेस्बियन, नाकाम होने पर उठाया खौफनाक कदम

लड़की के डॉक्टर का कहना है कि सोफी ने खुद के लेस्बियन होने के बारे में बताया था और वो एक लड़की के साथ रिश्ते में भी थी लेकिन कुछ समय पहले वो रिश्ता खत्म हो गया, जिससे वो परेशान थी।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 14:19 [IST]

English summary

13 year old girl commits suicide after break up with her girlfriend in uk