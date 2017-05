अगर जून में ब्रिटेन में फिर से चुनाव होते हैं तो लेबर पार्टी ने 13 भारतीयों को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। पीएम थेरेसा मे ने ऐलान किया था कि की है कि वह संसद से चुनावों की सिफारिश करेंगी।

Story first published: Friday, May 5, 2017, 18:22 [IST]

13 Indian-origin candidates in Labour list in mid term UK poll.

