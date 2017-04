पहले 100 दिन में ओबामा के मुक़ाबले कहां ठहरते हैं ट्रंप?

शनिवार को अमरीका में ट्रंप प्रशासन के 100 दिन पूरे. शुरुआती 100 दिनों में ट्रंप ने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए क्या किया, विरोध और समर्थन के बीच ट्रंप प्रशासन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 15:15 [IST]

English summary

US President Donald Trump has finished his 100 days in White House.