इराक से राष्‍ट्रपति सद्दाम हुसैन को गए हो गए 10 वर्ष पूरे। 10 वर्ष बाद इराक बना आईएसआईएस का अड्डा।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 16:34 [IST]

English summary

On 30th December 2006 Iraq's fifth President Saddam Hussein was executed. After his death one can easily notice the chaos in Iraq.