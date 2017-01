राष्ट्रपति बनने के ट्रंप ने पाक पर भी साधा निशाना, पढ़ें ये 10 बड़ी बातें

राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने दी पाकिस्‍तान को अप्रत्‍यक्ष तौर पर चेतावनी दी। ट्रंप ने धरती से इस्‍लामिक आतंकवाद को खत्‍म करने का ऐलान किया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 4:41 [IST]

English summary

10 points of United states of america's president donald trump's speech after inauguration.