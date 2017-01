अपने विदाई भाषण में राष्‍ट्रपति बराक ओबामा ने चीन और रूस को दिया कड़ा संदेश। राष्‍ट्रपति ने कहा कभी भी दोनों देश कम नहीं कर सकते हैं दुनिया पर से अमेरिका का प्रभाव।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 10:06 [IST]

From Russia to China US President Barack Obama talked about everything in his farewell speech in Chicago.