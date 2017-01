जाकिर नाइक से होगी पूछताछ, एनआईए कर रहा बैंक खातों की जांच

इस समय एनआईए जाकिर नाइक के 78 बैंक खातों को खंगालने में लगी हुई है। जैसे ही छानबीन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो वह पूछताछ के लिए जाकिर नाइक को समन भेजेंगे।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 19:20 [IST]

English summary

zakir naik may be questioned by NIA soon