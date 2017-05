GiveHer5 की बेहतर पहल, ताकि लड़कियों को ना सताए उन पांच दिनों का डर

एनजीओ की कोशिश है कि हर लड़की तक सैनिटरी पैड पहुंचे। हर लड़की को उनदिनों में कम कष्ट ना झेलना पड़े। ऐसा संभव है केवल 12 रुपए प्रतिमाह के डोनेशन से।

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 16:38 [IST]

English summary

your Rs 12/month can ensure girls don't drop out of schools