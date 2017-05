द योगेश्‍वर ने एक और ट्वीट किया है और कहा है कि "पाकिस्तानी कलाकार भारत मे पैसे कमाये, क्रिकेट खेले, युद्ध ने सैनिको को मारा, अब ये सारी बाते बहुत पीछे रह गयी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 18:48 [IST]

English summary

Wrestler Yogeshwar Dutt Attacks on Pakistan army over mutilation of Indian soldiers.