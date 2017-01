रेसलर वॉर मशीन ने गर्लफ्रेंड का किया रेप, फिर तोड़ दी 18 हड्डियां

अमेरिका के रेसलर ने अपनी प्रेमिका का जबरन रेप किया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को इतना पीटा कि उसकी 18 हड्डियां टूट गई।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 19:51 [IST]

English summary

MMA fighter War Machine 'beat adult star ex to pulp and sexually assaulted her after discussing rape fantasy'.