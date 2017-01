नोटबंदी की वजह से धीमी हुई विकास की रफ्तार, विश्व बैंक ने ग्रोथ रेट घटाकर किया 7 फीसदी

गौर करने वाली बात ये है कि भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए अब भी दुनिया में सबसे तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 12:45 [IST]

English summary

World Bank cuts india's growth rate to 7 per cent after demonetisation.