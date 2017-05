भाजपा सांसद के खिलाफ रेप का आरोप लगाने वाली महिला की पहचान हुई

भाजपा सांसद के खिलाफ रेप का आरोप लगाने वाली महिला की पुलिस ने पहचान की, पुलिस महिला की तलाश कर रही है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 11:34 [IST]

English summary

Women who alleged MP to rape identified by the police. Lady has been identified by the police but could not reached to her.