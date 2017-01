अगर बेटे का इलाज करवाना है तो बितानी पड़ेगी रात... और लूट लिया है इज्जत

बेटे का ईलाज करवाने गई महिला से अस्पताल में रेप। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही है पूछताछ।

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 23:23 [IST]

English summary

Women raped by Government hospital staff in Darbhanga. FIR registered against him.