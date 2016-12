खुलासा: पुरुषों के मुकाबले भारत में महिलाओं की सैलरी में है बड़ा अंतर

आंकड़ों से साफ है कि दुनिया के देशों के मुकाबले भारत में पुरुष मजदूरों के मुकाबले महिला मजदूरों काफी कम वेतन मिलता है।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 16:08 [IST]

Women are paid 33% less than men in hourly wages in India.