गुस्से में महिला ने पड़ोसी की बच्ची को 15वीं मंजिल से नीचे फेंका, मौत

झगड़े के दौरान भड़की महिला ने पड़ोसी की बच्ची को उठाया और 15वीं मंजिल की बालकनी से नीचे फेंक दिया। दोनों परिवार एक ही बालकनी शेयर करते थे।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 12:29 [IST]

English summary

woman throws neighbour's daughter From 15th Floor After Fight in mumbai.