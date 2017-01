कर्नाटक में जन्मा चार पैर और दो जननांग वाला बच्चा, डॉक्टर हैरान

शिशु की मां ललितम्मा ने बताया कि वह अपने बच्चे को उसी हालत में अपनाने को तैयार थी। हम बहुत गरीब हैं और महंगे इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 16:50 [IST]

English summary

woman gives birth a baby with four legs and two male sex organs in karnataka.