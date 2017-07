VIDEO: बेटी पैदा होने पर भाभी को देवर ने हॉकी से पीटा, चीख-चीख कर कहती रही- कोई बचाओ

पटियाला। पंजाब के पटियाला से एक महिला को पीटे जाने का मामला सामने आया है। वीडियो में दो लोग महिला को हॉकियों से पीटते दिख रहे हैं। ये महिला चीख-चीख कर मदद की गुहार लगा रही है। पिट रही महिला जच्चा बताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि महिला जच्चा है और कुछ दिन पहले ही उसने बेटी को जन्म दिया है। बेटी को जन्म देना उसके ससुराल वालों को पसंद नहीं आया। इस पर उसके देवर ने अपने दोस्त के साथ उसको हॉकी स्टिक से पीटा। मामला शुक्रवार का है।

पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने बताया है कि हाल ही में उसको लड़की हुई है, जिसके बाद उसके ससुराल वाले उसे रोजाना तंग कर रहे हैं लेकिन शुक्रवार को उसे आंगन में गिरा-गिरा कर पीटा गया।

दहेज की करते हैं मांग

महिला का कहना है कि उसकी शादी दो साल पहले हुई थी। शादी के बाद लगातार उससे मायके से दहेज लाने के लिए कहा गया। ऐसे में वो पति से अलग रहने लगी लेकिन शुक्रवार को देवर वहीं पहुंच गया और उससे मारपीट की। महिला के पिता ने भी लड़की के ससुरालवालों पर सात लाख दहेज मांगने का आरोप लगाया है। देखिए वीडियो-

