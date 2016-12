अग्नि-Vकी सफलता के बाद नजरें अब कई टारगेट्स को तबाह करने वाली अग्नि-VI पर

अग्नि-V के चौथे सफल टेस्‍ट उत्‍साहित भारत अब कर रहा है अग्नि-VI के टेस्‍ट की तैयारी। 8,000 किमी से 12,000 किमी तक की रेंज वाली अग्नि 6 को वर्ष 2017 में किया जा सकता है टेस्‍ट।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 14:20 [IST]

On Monday India's intercontinental ballistic missile (ICBM) Agni-V passed its forth test. With this success India now eyeing on Agni-VI.